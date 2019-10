29 out 2019

EFE Londres 29 out 2019

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, decidiu aceitar nesta terça-feira a antecipação das eleições gerais britânicas, após ser informado que um Brexit sem acordo foi descartado.

Corbyn se reuniu com os principais deputados do partido antes que o primeiro-ministro, Boris Johnson, apresentasse ao Parlamento um projeto de lei que o permita realizar eleições no dia 12 de dezembro.