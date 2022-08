Itamar Ben Gvir, líder da ultra-direita do Israel.EFE/Arquivo

Bezalel Smotrich, líder da ultra-direita do Israel.EFE/Arquivo

Os líderes dos dois principais partidos da extrema-direita religiosa de Israel, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, concordaram em formar novamente uma coalizão nas eleições israelenses de 1º de novembro, após semanas de disputas e com a intermediação de Benjamin Netanyahu.

De acordo com a imprensa local, o ex-primeiro-ministro israelense se encontrou com esses dois líderes abertamente racistas e antiárabes na sexta-feira em sua segunda residência na cidade de Cesareia para levá-los a concorrer nas eleições, como fizeram em 2021 através do Partido Sionismo Religioso.