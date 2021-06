Os principais partidos de oposição do Japão concordaram nesta segunda-feira em apresentar uma moção de censura contra o governo liderado por Yoshihide Suga, por sua recusa em estender a atual sessão parlamentar para lidar com a pandemia.

As forças da oposição exigiram do Executivo que prorrogasse por mais três meses a sessão que se encerra nesta quarta-feira, por considerar que é necessário dar uma resposta adequada de todas as formações políticas à pandemia do coronavírus que afeta o país, cujas principais regiões estão em situação de emergência sanitária.