Os dois partidos no governo da Itália, o Movimento Cinco Estrelas (M5S) e o Liga Norte, encenaram nesta terça-feira uma trégua após a ameaça de renúncia do primeiro-ministro, Giuseppe Conte, por conta da contínua crise política.

Os líderes do primeiro partido, Luigi Di Maio, e do segundo, Matteo Salvini, ambos vice-primeiros-ministros do governo, tiveram hoje uma longa conversa por telefone que fontes das duas equipes qualificaram como "cordial".