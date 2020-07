O Eurogrupo - grupo informal dos ministros das Finanças dos países da União Europeia - será presidido a partir da próxima segunda-feira pelo irlandês Paschal Donohoe, que venceu a espanhola Nadia Calviño e o luxemburguês Pierre Gramegna em votação realizada nesta quinta.

O irlandês foi eleito no segundo turno, superando Calviño, em uma eleição em que era necessário o apoio de pelo menos dez dos 19 países da zona do euro. Gramegna desistiu depois do primeiro turno.