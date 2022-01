Um cruzeiro da companhia MSC atracou nesta terça-feira na cidade de Civitavecchia, na Itália, para desembarcar 150 passageiros que testaram positivo para covid-19.

O navio deixou Marselha, no sul da França, em 28 de dezembro com 5 mil passageiros, dos quais 150 foram diagnosticados ontem com a doença durante uma parada em Gênova, na Itália. O exame fazia parte do protocolo de segurança da companhia.