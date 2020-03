Os cerca de 1,3 mil passageiros de 38 nacionalidades do navio de cruzeiro MSC Fantasia, atracados desde o último domingo em Lisboa, começam a retornar aos seus países nesta terça-feira com a partida dos quatro primeiros voos para o Brasil, Alemanha e Reino Unido.

A operação, coordenada por várias entidades portuguesas e embaixadas estrangeiras, começou hoje com a decolagem do primeiro voo para a Alemanha, com capacidade para 189 pessoas, informou o Ministério do Interior de Portugal.

Um segundo voo para a Alemanha deve sair ainda hoje, além de um para o Brasil com capacidade para 453 pessoas e outro para o Reino Unido, com capacidade para 309 pessoas.

Todos esses cidadãos, lembrou o ministério, "serão acompanhados até o aeroporto de Lisboa" pelas autoridades portuguesas. Ontem, deixaram o navio 20 portugueses e sete pessoas com residência em Portugal.

São os únicos casos em que os passageiros de cruzeiros podem sair devido ao estado de emergência no país devido ao novo coronavírus.

Os portugueses no navio foram submetidos a testes para a Covid-19 "e levados para suas casas, onde permanecerão em isolamento profilático", acrescentou a nota.

Os 1,3 mil passageiros estrangeiros que partem hoje chegaram do Brasil e são principalmente de países da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália.