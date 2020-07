Todos os reféns de um homem que sequestrou nesta terça-feira um ônibus na cidade de Lutsk, no noroeste da Ucrânia, foram libertadas após 12 horas de tensão, segundo revelou nesta terça-feira o ministro do Interior do país, Arsen Avakov

"Lutsk. Todos estão seguros", escreveu o integrante do governo, no perfil pessoal que mantém no Twitter.