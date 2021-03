Dezenas de passageiros que chegaram nesta quinta-feira ao aeroporto Simón Bolívar, em Caracas, na Venezuela, protestaram e pularam os controles sanitários impostos como forma de rejeitar a obrigação de se submeter - e pagarem US$ 60 (cerca de R$ 342) - a um teste de coronavírus, estipulado pelo governo.

Os manifestantes, a maioria com máscaras, empurraram o cerco humano no aeroporto, o principal do país, para impedir o trânsito de passageiros vindos do exterior que chegam à Venezuela.