A tempestade tropical Eloise passa pelo Botswana depois de ter causado pelo menos seis mortes no centro de Moçambique, três no Zimbábue, três em Eswatini e duas outras fatalidades entre Madagascar e o norte da África do Sul, segundo dados da ONU, autoridades e serviços de emergência destes países.

Assim, o número total de mortes seria de pelo menos 14 pessoas, além de 8,3 mil deslocados só em Moçambique, segundo estimativas do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha, na sigla em inglês), sendo este o país mais afetado e onde Eloise tocou terra no último dia 23, vindo do Oceano Índico.