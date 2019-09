A passagem do tufão Faxai deixou nesta segunda-feira um morto, dezenas de feridos, cerca de 900 mil casas sem energia elétrica e causou graves transtornos no transporte público do Japão, incluindo na capital Tóquio, de acordo com informações da mídia local.

Faxai se originou no Pacífico e tocou terra na região de Chiba, por volta das 5h (hora local).