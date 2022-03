Os pedidos de passaporte dos Estados Unidos terão a opção de gênero "X" que pessoas transgênero e não-binárias podem marcar a partir de 11 de abril, anunciou nesta quinta-feira o governo de Joe Biden.

Em comunicado por ocasião da celebração do Dia da Visibilidade Transgênero, a Casa Branca anunciou esta decisão, com a qual dá um "passo considerável" no compromisso de Joe Biden em garantir a identificação dessas pessoas como elas reivindicam.