O polêmico líder da Igreja do Amor Máximo, da Coreia do Sul, pastor Jun Kwang-hoon, foi novamente preso nesta segunda-feira a pedido do Ministério Público após liderar manifestações que causaram um aumento das infecções por Covid-19 em Seul.

Em fevereiro, Jun já havia sido preso por suposta violação da lei eleitoral e posteriormente libertado sob fiança e na condição de não mais participar de manifestações relacionadas ao seu caso, enquanto aguardava uma resolução judicial.