A nova preocupação com o teatro ocorre em meio a relatos de um aumento nos casos de coronavírus em Tóquio, com mais de 200 casos por dia na semana passada.EFE/FRANCK ROBICHON

As autoridades de Tóquio estão rastreando centenas de pessoas que recentemente assistiram a uma performance teatral na capital do Japão, da qual surgiram dezenas de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que se tornou um dos mais preocupantes surtos da doença.

Entre 30 de junho e 5 de julho, cerca de 800 pessoas assistiram a um pequeno teatro no bairro de Shinjuku, em Tóquio, com capacidade para 186 espectadores, mas com instruções dos gestores para que não comparecessem mais de 93 pessoas em cada um dos 12 espetáculos marcados para o local.