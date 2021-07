O candidato de esquerda Pedro Castillo foi proclamado presidente eleito do Peru nesta segunda-feira, um mês e meio após vencer, nas eleições, a política de direita Keiko Fujimori, que atrasou o processo de nomeação com mais de mil pedidos de impugnação do resultado alegando uma suposta "fraude", porém sem oferecer nenhuma prova confiável.

Após declarar infundados os últimos recursos jurídicos apresentados por Keiko, o Júri Nacional de Eleições (JNE), principal órgão eleitoral do país, endossou os resultados do segundo turno do pleito presidencial, realizado em 6 de junho.