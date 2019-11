Mais de 50 líderes mundiais participarão da próxima segunda-feira até o dia 13 de dezembro, em Madri, da Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP25, que será aberta pelo presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e o secretário-geral da ONU, o português Antonio Guterres.

Conforme informou o Executivo espanhol, 196 países, assim como os mais altos representantes da União Europeia e várias instituições internacionais, enviarão suas delegações a Madri, o que significa, como enfatizou o governo, quase todos os países do mundo.

Uma presença que, segundo a mesma fonte, é ainda mais valiosa após a mudança de local comunicada há apenas um mês, quando muitos dos participantes já estavam com a viagem para o Chile planejada.

O governo espanhol se congratula por ter assumido o desafio em tempo recorde, quando as conferências anteriores tiveram pelo menos um ano para prepará-lo.

A sessão de abertura contará com a presença de representantes de quase todos os países do mundo. Cerca de 50 deles enviarão seus chefes de Estado ou de governo. Além disso, estarão em Madri os presidentes das instituições da União Europeia e um grande número de países latino-americanos, apesar do momento turbulento vivido na região.

Cerca de 15 primeiros-ministros, entre eles os de França e Portugal, estarão presentes. Da América Latina chegarão, entre outros, os presidentes de Argentina, Mauricio Macri, cujo mandato terminará em 10 de dezembro, e o equatoriano Lenin Moreno, enquanto o Brasil enviará o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Dos Estados Unidos, país que anunciou sua retirada do Acordo de Paris, chegará uma delegação de 16 deputados e senadores, chefiada pela presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi.

O premiê do Marrocos também deverá estar presente, assim como ocupantes dos mais altos cargos de instituições internacionais como a OCDE, o BID e a UE. Haverá ainda estreia da nova líder da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e dos presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e do Parlamento Europeu, David Sassoli. EFE

edr/dr