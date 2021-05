O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, visitará a Argentina nos dias 8 e 9 de junho, segundo o próprio anunciou nesta terça-feira durante um pronunciamento à imprensa ao lado do presidente argentino, Alberto Fernández, em Madri.

Sanchez e Fernández se reuniram hoje no Palácio Moncloa, sede do Executivo espanhol, como parte de uma viagem oficial do presidente argentino por vários países europeus com o objetivo de obter apoio para a negociação da dívida do seu país com o Fundo Monetário Internacional (FMI).