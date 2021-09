O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, durante uma coletiva nesta sexta-feira. EFE/Ramon de la Rocha

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, defendeu nesta sexta-feira a importância do diálogo na Catalunha, um dia depois da prisão do ex-presidente da região Carles Puigdemont, na Itália.

O líder independentista, que é deputado do Parlamento Europeu, foi detido ao chegar a L'Alguer, município da ilha da Sardenha, onde participaria de um ato com a secretária das Relações Exteriores da região espanhola, Victòria Alsina, e a presidente do Parlamento da Catalunha, Laura Borràs.