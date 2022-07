O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, iniciará nesta sexta-feira uma viagem de quatro dias pelos países dos Bálcãs para apoiar suas aspirações de aderir à União Europeia (UE).

Segundo o próprio governo, o tema estará muito presente na agenda da presidência do bloco europeu quando for assumida pela Espanha, no segundo semestre de 2023.