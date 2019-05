Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 24 mai 2019

O papa Francisco nomeou quatro mulheres como consultoras na secretaria-geral do Sínodo dos bispos, a primeira vez que ocupam este cargo na Igreja Católica, informou nesta sexta-feira a Santa Sé.

O porta-voz interino do Vaticano, Alessandro Gisotti, confirmou à Agência Efe que é a primeira vez que as mulheres exercerão o papel de consultoras na secretaria-geral do Sínodo, uma assembleia que reúne todo ano os bispos de todo o mundo para tratar sobre diversas questões.