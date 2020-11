Pelé usou as redes sociais nesta quarta-feira para se manifestar sobre a morte do argentino Diego Maradona, confirmada no início da tarde de hoje, pelo entorno do campeão mundial em 1986, no México.

"Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda", escreveu o Rei do Futebol, no Twitter.

"Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu", completou.

Pelé e Maradona, por anos, tiveram uma relação conturbada, especialmente, pela rivalidade futebolística criada a partir de discussões sobre o melhor jogador de todos os tempos, potencializada pela rivalidade entre Brasil e Argentina.

Nos últimos anos, os dois ex-jogadores se reaproximaram e, em 2005, estiveram juntos no programa "La Noche del 10", apresentado por Maradona em uma emissora argentina.

As imagens dos dois astros, trocando bola diante das câmeras, no estúdio do 'Canal 13' local, voltaram a circular em grande escala nesta quarta-feira, como forma de homenagear 'El Pibe'.

Pouco antes da confirmação da morte de Maradona, a imprensa argentina veiculou que o ex-jogador havia sofrido uma parada cardíaca, na residência onde vivia, em Buenos Aires, poucos dias após ser submetido a uma cirurgia no cérebro. EFE

