Pelo menos 13 pessoas foram mortas, incluindo várias crianças, e outras 24 ficaram feridas nesta quarta-feira por fogo de artilharia disparado por forças sírias, no maior ataque na província de Idlib desde o cessar-fogo acordado por Rússia e Turquia em 2020.

O ataque ocorreu no início da manhã na cidade de Ariha "enquanto menores iam para suas escolas e adultos para o trabalho", disse em um comunicado o Observatório Sírio de Direitos Humanos, uma ONG sediada no Reino Unido e com uma ampla rede de colaboradores no terreno.