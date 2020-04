Pelo menos 17 pessoas foram degoladas e assassinadas com facões, nesta sexta-feira, na província de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo (RDC), por um grupo armado, segundo informações do Exército e da sociedade civil.

O ataque ocorreu na aldeia de Dhalla, território de Djugu, quando os assassinos "mataram sistematicamente com armas de faca e cortaram a garganta de 17 civis", disse à Agência Efe, o presidente da sociedade civil de Ituri, Justin Lodha.

Segundo Lodha, as vítimas não conseguiram ser levadas para o hospital a tempo e tiveram que ser enterradas no local.

O Exército interveio tarde e não conseguiu evitar a matança.

O porta-voz das Forças Armadas Congolesas (FARDC) na região, Jules Ngongo, confirmou à Efe o ataque e garantiu que o Exército foi avisado tardiamente, por isso não conseguiram intervir antes.

"Eles nos pegaram de surpresa, mas rapidamente avançamos. Neutralizamos 33 criminosos e recuperamos várias armas", disse o tenente.

O ataque foi atribuído pelo Exército ao Codeco, um grupo armado que opera em Ituri, formado pela comunidade Lendu (um dos grupos étnicos da região).

Ituri também faz parte da área afetada pelo atual surto de Ebola que abalou o nordeste da RDC a partir de agosto de 2018, com um saldo de 2.264 mortes e 3.311 infectados até o momento.