26 out 2021

EFE Quito 26 out 2021

Pelo menos 18 pessoas foram presas até o momento neste dia de greve nacional e mobilização, e seis estradas foram fechadas por manifestantes e reabertas pela polícia, informou nesta terça-feira o porta-voz do governo equatoriano, Carlos Jijón.

O porta-voz, direto do Palácio Carondelet onde está o presidente Guillermo Lasso, disse que as prisões ocorreram em resposta ao fechamento de estradas, algo que as autoridades, segundo ele, não vão tolerar.