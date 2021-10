Pelo menos três pessoas morreram nesta segunda-feira, após terem sido baleadas, durante as manifestações contra o golpe de estado dado por militares no Sudão, que encerrou um processo de transição democrática iniciado com a queda do ditador Omar al-Bashir, em abril de 2019.

"Se confirmou a morte de um terceiro mártir, por disparos das forças do conselho militar golpista", informou pelo Facebook o Comitê Central de Médicos do Sudão, que ainda indicou o registro de mais de 80 feridos até o momento.