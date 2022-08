A porta-voz da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, acusou nesta sexta-feira o ex-presidente Donald Trump de "instigar ataques às autoridades policiais" com suas críticas ao FBI após a operação de busca e apreensão em sua casa no estado da Flórida, assim como antes da invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

"Ele está mais uma vez instigando ataques às autoridades policiais", disse Pelosi em uma entrevista coletiva, quando perguntada se eventos como a tentativa de ataque a uma sede do FBI no estado de Ohio poderiam estar relacionados com as críticas de Trump.