A democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, afirmou nesta sexta-feira que dará início ao processo de impeachment contra Donald Trump se ele não renunciar "imediatamente".

Em carta enviada a todos os membros da Câmara, Pelosi pediu aos representantes do Partido Republicano, o mesmo de Trump, que apoiem a iniciativa por causa do que chamou de "atos perigosos e insurgentes" do presidente, citando como exemplo as ações da legenda no segundo mandato de Richard Nixon.