A presidente da Câmara dos Representantes Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse nesta terça-feira que sua visita a Taiwan serve para "apoiar" a democracia da ilha diante das "ameaças" de Pequim.

"Ao viajar para Taiwan, honramos nosso compromisso com a democracia e reafirmamos que as liberdades de Taiwan e de todas as democracias devem ser respeitadas", afirmou ela em um artigo publicado no jornal "The Washington Post" após sua chegada à ilha.