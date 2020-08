A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, opinou nesta quinta-feira que não deveria haver debates entre os candidatos presidenciais para, segundo ela, não "legitimar" uma conversa com o atual mandatário, Donald Trump, candidato à reeleição.

"Acho que não deveria haver nenhum debate. Não acho que o presidente dos EUA tenha se comportado com algum compromisso com a verdade, provas, dados, fatos. Não legitimaria uma conversa com ele, nem um debate presidencial", comentou a política democrata na entrevista coletiva semanal.