A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, reafirmou nesta quinta-feira, em Seul, na Coreia do Sul, o compromisso americano com a desnuclearização da Coreia do Norte, ao mesmo tempo em que expressou preocupação pelo desenvolvimento armamentício de Pyongyang.

Pivô de crise por viagem à Taiwan, Pelosi se reuniu com Kim Jin-pyo, presidente do Parlamento sul-coreano, com quem concordou sobre seguir apoiando "os esforços dos governos para a desnuclearização e para a paz, através da cooperação internacional e dos diálogos diplomáticos".