O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou nesta quarta-feira que a invasão ao Capitólio por parte de apoiadores do presidente, Donald Trump, "não será tolerado", e advertiu que os envolvidos no "ataque" enfrentarão a lei.

Pence, que precisou ser evacuado do Capitólio pelos túneis do edifício, presidia a sessão de certificação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais quando o processo foi interrompido pela invasão violenta.