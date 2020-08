O terceiro dia da convenção nacional do Partido Republicano dos Estados Unidos começou nesta quarta-feira com o tema "Terra de Heróis" e com o vice-presidente do país, Mike Pence, como principal destaque, com um discurso em um histórico forte que teve participação decisiva na guerra de 1812 contra o Reino Unido.

"O presidente Donald Trump restaurou o orgulho nos EUA honrando aqueles heróis que lutaram, conseguiram e se sacrificaram em benefício de seus compatriotas", disse a campanha do partido em comunicado.