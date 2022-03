O porta-voz do Pentágono, John Kirby. EFE/Arquivo

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira que navios da Rússia estão bombardeando a cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse em entrevista coletiva que os EUA têm indicações de que navios russos no Mar de Azov estão contribuindo para o ataque à cidade portuária de Mariupol com o disparo de projéteis.