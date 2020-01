O Pentágono confirmou nesta terça-feira que mais de dez mísseis atingiram nas últimas horas duas bases aéreas que abrigam tropas americanas no Iraque, e declarou que "está claro que foram lançados do Irã".

Em comunicado, o porta-voz do Pentágono Jonathan Hoffman afirmou que ainda não há informações sobre vítimas e que os ataques, uma possível represália do Irã pelo assassinato do general Qasem Soleimani, comandante da divisão de elite da Guarda Revolucionária iraniana, ocorreram contra as bases de Al Asad e Erbil.

"Está claro que esses mísseis foram lançados do Irã e direcionados contra ao menos duas bases militares iraquianas", detalha a nota.

De acordo com o Pentágono, nessas bases estão integrantes das tropas americanas e da coalizão internacional.

"Essas bases estão em alerta máximo devido a sinais de que o regime iraniano planejava atacar nossas forças e interesses na região", diz o comunicado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, já foi informado do ataque e se mantém em contato com a equipe de Segurança Nacional, de acordo com a Casa Branca.

"Estamos a par das notícias de ataques contra as instalações americanas no Iraque", informou a secretária de imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham, pelo Twitter.

Em dezembro de 2018, Trump e a esposa, Melania, visitaram a base aérea de Al Asad, situada a oeste de Bagdá.

Horas antes de receber a informação sobre o ataque, o governante havia descartado planos para retirar tropas do Iraque em um futuro próximo e deixou para trás a ameaça de atacar monumentos culturais do Irã, de modo a "obedecer as leis" internacionais.

"Queremos sair em algum momento, mas este não é o momento certo", disse Trump aos repórteres ao receber o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, na Casa Branca.

Os Estados Unidos têm entre 5.000 e 6.000 militares no Iraque. O assassinato de Soleimani no dia 3 de janeiro em Bagdá aumentou a pressão no país árabe a favor da retirada das tropas internacionais.