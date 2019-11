O Departamento de Defesa dos Estados Unidos demitiu neste domingo o secretário da Marinha, Richard Spencer, pela má atuação no caso de um Navy Seal que posou ao lado do corpo de um combatente do grupo terrorista Estados Islâmico no Iraque para tirar uma foto.

Em comunicado, o porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman, disse que o secretário da Defesa, Mark Esper, demitiu Spencer depois de ter perdido a confiança nele. Isso porque, segundo a fonte, o secretário não foi sincero nas conversas com a Casa Branca sobre o tratamento do caso de Eddie Gallagher, que integra a Navy Seal, uma espécie de força especial da Marinha americana.

Em julho passado, um júri militar condenou Gallagher por posar ao lado do corpo do jihadista morto para uma fotografia durante sua atuação no Iraque em 2017 e o absolveu da acusação de assassinato.

O caso chamou a atenção do presidente dos EUA, Donald Trump, que na última quarta-feira expressou seu apoio a Gallagher: "A Marinha NÃO retirará do soldado e Navy Seal Eddie Gallagher o seu distintivo Trident", tuitou o chefe de estado, em referência à insígnia que marca o pertencimento ao corpo de elite. Ainda pelo Twitter, Trump afirmou que o caso vinha sendo mal conduzido desde o começo.

No início desta semana, o jornal "The New York Times" informou que Spencer e o Comandante de Guerra Especial Naval, o contra-almirante Collin Green, haviam ameaçado se demitir caso a Marinha atendesse ao pedido de Trump para que Gallagher retornasse ao posto de oficial-chefe não comissionado, do qual havia sido despromovido. Spencer, porém, havia negado essa notícia.

Em seu procunciamento, o Pentágono detalhou que Esper conversou com Trump na sexta-feira sobre o caso de Gallagher e descobriu que Spencer tinha proposto em particular à Casa Branca, ao contrário do que ele havia declarado publicamente, para devolver a Gallagher a sua posição e permitir que ele se aposentasse, mantendo seu distintivo Trident.

Na nota, Esper disse estar "profundamente preocupado" com a conduta de um funcionário do alto escalão do departamento que dirige. "Infelizmente, como resultado, decidi que o secretário Spencer não tem a minha confiança para continuar na posição. Desejo felicidades a Richard", pronunciou-se.

Na sequência de acontecimentos recentes, Esper também ordenou a Gallagher que mantivesse o seu distintivo Trident. Além disso, ele propôs o contra-almirante aposentado Kenneth Braithwaite, atual embaixador dos EUA na Noruega, como candidato para substituir Spencer como secretário da Marinha.