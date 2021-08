O Pentágono ordenará que todos os militares em atividade sejam vacinados contra a covid-19 a partir de setembro, anunciou nesta segunda-feira o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, em "mensagem às forças", cuja mensagem também vale para todos os funcionários do Departamento de Defesa.

No texto, Austin antecipou que buscará a autorização do presidente, Joe Biden, para obrigar a vacinação "até meados de setembro, ou de forma imediata com a aprovação da Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês), o que ocorrer primeiro".