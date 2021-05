Taboga, uma pequena e exótica ilha do Panamá na costa do Pacífico, está livre da Covid-19, e sua população com mais de 16 anos de idade completou a vacinação contra a doença nesta sexta-feira, o que abre uma janela para a recuperação do turismo, vital para a sua sobrevivência.

A ilha de 5,9 quilômetros quadrados e cerca de 1 mil habitantes é a maior do pequeno arquipélago de Las Perlas, localizada no Golfo do Panamá, como explica seu website.