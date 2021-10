28 out 2021

EFE/EPA Pequim 28 out 2021

A cidade de Pequim, a 100 dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno redobrou a atenção contra os surtos de covid-19 registrados na própria capital da China e em várias regiões do país, por isso manterá rígidas medidas preventivas contra o contágio.

Apesar da pequena escala do surto - são 643 casos ativos em todo o território chinês -, as autoridades de Pequim já recomendaram à população que reduzam as viagens e proibiu o acesso à capital de pessoas que estiveram recentemente em áreas onde foram detectados casos.