O governo chinês decidiu suspender todos os voos entre China e Reino Unido como medida de prevenção diante da recente descoberta de uma mutação do coronavírus Sars-CoV-2 - causador da covid-19 - no território britânico, informou nesta quinta-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin.

"A China tomou nota das práticas de outros países e suspendeu os voos entre China e Reino Unido, disse Wang durante entrevista coletiva diária.