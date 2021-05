A perda do olfato em casos de pacientes com covid-19 não se deve "a um edema na fenda olfatória", como se acreditava até agora, mas a uma infecção dos neurônios sensoriais que "provocam uma inflamação persistente" do sistema nervoso olfatório, segundo um estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Pasteur, da França.

O estudo, no qual também colaboram os centros franceses CNRS, Inserm e a Universidade de Paris, refuta assim uma das hipóteses até agora aceitas sobre a perda do olfato em pacientes com covid-19, baseada em um "edema transitório no nível da fenda olfatória que impede a passagem de moléculas de odor para as células nervosas olfatórias" (causando a congestão nasal).