Vencedor da Liga dos Campeões em 2004, à frente do Porto, e em 2010, no comando da Inter de Milão, o técnico José Mourinho, atualmente comentarista da emissora britânica "Sky Sports", disse nesta sexta-feira que vê com receio a possibilidade do treinador Jürgen Klopp perder uma final da Champions pela terceira vez.

"Se Jürgen vencer, será uma grande conquista para ele. Se não... Perder três finais de Liga dos Campeões seria muito duro", comentou o português, que está sem clube desde que foi demitido do Manchester United, em dezembro do ano passado.