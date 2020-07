Os fiéis que participarem da grande peregrinação do hajj, à Meca, não poderão beijar ou tocar a Caaba ou a Pedra Negra, os locais sagrados mais importantes do Islã dentro da mesquita, segundo divulgou nesta segunda-feira o governo da Arábia Saudita.

As proibições são uma forma de evitar a propagação do novo coronavírus, que provoca a Covid-19. De acordo com a agência de notícia "SPA", barreiras de segurança foram colocadas no entorno da Caaba, que é uma construção em forma de cubo, em que está cravada a Pedra Negra, como forma de impedir o acesso.