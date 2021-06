Se o referendo do brexit fosse realizado novamente nesta quarta-feira, cinco anos após o original, a opção pela permanência do Reino Unido na União Europeia (UE) venceria por uma pequena diferença, de acordo com uma pesquisa divulgada pela empresa de pesquisa de mercado Savanta ComRes.

A opção por permanecer na UE teria 51% dos votos dos britânicos, contra 49% a favor da separação, de acordo com a pesquisa, da qual participaram 2.191 pessoas.