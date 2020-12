A Argentina se propõe a "revitalizar" o Mercosul e transferi-lo para o mundo atual, além de "fortalecer" o processo de adesão da Bolívia ao bloco que inclui também Brasil, Paraguai e Uruguai.

O fato foi explicado nesta terça-feira pelo ministro das Relações Exteriores argentino, Felipe Solá, durante a LVII Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum (CMC), realizada virtualmente por conta do encerramento da Presidência Pro Tempore do Uruguai.