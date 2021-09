As autoridades de saúde do Peru estão preparando um protocolo para aplicar uma terceira dose de vacinas contra a Covid-19 aos trabalhadores da área da saúde e pessoas com mais de 65 anos ou com alguma comorbidade, anunciou nesta quarta-feira o vice-ministro de Saúde Pública, Gustavo Rosell.

"Um dos protocolos é a vacinação com uma terceira dose, reforço ou revacinação, e para que isso seja possível, os comitês de especialistas e consultores do Ministério da Saúde devem ser consultados", explicou Rosell à emissora de televisão estatal "TVPeru".