As autoridades sanitárias do Peru vão aplicar uma terceira dose da vacina contra a covid-19 em pessoas com mais de 65 anos a partir de novembro, informou nesta terça-feira a diretora de imunizações do Ministério da Saúde (Minsa), Gabriela Jiménez.

Ela disse em entrevista à emissora de rádio "RPP" que esta dose de reforço poderia começar a ser injetada entre os dias 1º e 2 de novembro, em primeiro lugar aos maiores de 65 anos que receberam as duas primeiras doses há mais de seis meses.