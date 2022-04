O governo do Peru anunciou nesta sexta-feira que começará a aplicar a quarta dose da vacina contra a covid-19 em maiores de 70 anos e em pacientes imunocomprometidos, enquanto o país enfrenta uma redução no impacto da terceira onda da pandemia e uma desaceleração do processo de vacinação.

"Atenção Lima Metropolitana e Callao, a partir de sábado, 2 de abril, maiores de 70 anos e pacientes imunocomprometidos podem receber uma quarta dose contra a covid-19", escreveu o Ministério da Saúde no Twitter.