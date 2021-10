2 out 2021

EFE Lima 2 out 2021

O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori. EFE/Arquivo

O governo do Peru aprovou os pedidos que apresentará ao Chile para estender a extradição do ex-presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 anos de prisão, a outros seis processos por crimes de homicídio, danos corporais graves e sequestro, entre outros.

Fujimori foi preso no Chile e extraditado para o Peru em 2007, onde foi julgado por corrupção e abusos dos direitos humanos. Ele recebeu uma sentença de 25 anos de prisão - correspondente a massacres cometidos pelo grupo paramilitar Colina e o sequestro do jornalista Gustavo Gorriti e do empresário Samuel Dyer, nos anos 90 - e a está cumprindo.