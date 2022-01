O presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou nesta sexta-feira que seu governo conseguiu atingir a meta de vacinar 80% da população-alvo contra a covid-19, ou seja, os maiores de 12 anos, representando 21 milhões de habitantes.

O chefe de Estado lembrou que quando assumiu o cargo, no dia 28 de julho, apenas 18% da população estava imunizada contra a pandemia, mas agora "atingimos 80% da população-alvo imunizada com duas doses".

"O primeiro desafio não poderia ser outro senão proteger a vida dos peruanos" e, nestes cinco meses, "conseguimos assegurar que a vacinação chegasse a todo o território nacional, embora soubéssemos que era um grande desafio por se tratar de um país cheio de contrastes", disse Castillo.

Para cumprir essa meta, o presidente indicou que o governo dispõe de 2,3 bilhões de soles (cerca de US$ 577 milhões) para a compra de vacinas, além dos recursos econômicos e humanos necessários para levar as brigadas de vacinação a todo o território peruano.

Castillo fez o anúncio em um dos postos de vacinação de Lima instalados na Vila Esportiva Nacional do distrito de San Luis, onde também foi colocada a terceira dose de reforço e somada aos cinco milhões de cidadãos que receberam essa dose até agora.

O presidente acrescentou que na próxima quinzena de janeiro chegarão ao Peru as vacinas pediátricas e com essas doses, crianças entre 5 e 11 anos serão imunizadas "para garantir o retorno às escolas", após dois anos com as salas de aula fechadas devido à pandemia.

Além disso, em 2022, 55 milhões de doses de vacinas chegarão ao Peru para dar continuidade aos processos de imunização.

Diante da iminência de uma terceira onda devido à expansão da variante ômicron, o presidente informou que foram adquiridos 12 milhões de pés cúbicos de oxigênio e foram contratados mil novos profissionais e técnicos de saúde. EFE

