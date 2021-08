O Peru superou a marca de mais de 5 milhões de pessoas vacinadas com a dosagem completa para se proteger contra a covid-19, representando cerca de 16% da população nacional, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

No total, são 5.265.820 pessoas que já receberam as duas doses no país, em um processo atualmente voltado para a população de 40 anos, embora algumas regiões, como o sul de Tacna, já estejam imunizando as pessoas com mais de 30 anos de idade.Com a primeira dose são mais de 8 milhões de pessoas, 24% da população, elevando o total de 13,2 milhões de doses aplicadas.